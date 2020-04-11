新冠肺炎疫情升溫，也對社會造成影響，新北三月社會通報數據較往年增長近3成，其中「兒少性剝削」竟成長高達130.77％，家庭暴力增加29.2％，婦女、弱勢族群面臨嚴峻考驗。社會局表示，確切增長原因仍待專家判定，研判與疫情造成失業率、經濟壓力增大相關，局處推動性別友善資源包，補強社會保護網。

根據社會局資料顯示，新北「兒少性剝削」案件數去年13件，今年達30件，增減率從30％成長至130.77％，數據相當驚人，此外兒少保護中的家外兒少保護從原先控制得宜的負指數，增為31.48％，通報數達213件創2018年來新高。

家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺指出，比照往年與今年一到三月數據，今年總通報數為4914件，較去年增漲447件，一月通報數減少3％，二月份開始增漲6.7％，三月份則高漲至29.2％，家庭暴力報案數從1394件增加至1801件，增加近500件。

許芝綺表示，家暴案件受害對象以婦女居多，三月份案件數飆升原因雖未準確判定，但研判可能因疫情期間，許多活動、宗教活動都停止造成情緒未宣洩，另與失業率、經濟壓力增大相關，民眾在家庭時間增多使吵架率提升。

社會局主任秘書吳淑芳說，新北市特別專為在居家隔離或檢疫期間受暴婦女提供友善的處所；另外當社工員在進行受暴個案訪視時，也會提供防疫關懷與家庭壓力評估，以保障家暴被害人的身心安全。

吳淑芳指出，社會局整合孕產婦、受暴者、家庭照顧者、醫護人員、弱勢勞工和獨居者等6大對象，推出「性別友善資源包」，提供25項防疫友善服務，希望使用者方便使用。

(中時 )