防疫臨檢，台中市警局第四分局10日晚間至11日凌晨，稽查轄內多家特種行業，其中部分員警穿著「防疫宣導LED面板背心」首度亮相，減少盤查時講話飛沫傳染的機會。（黃國峰攝）

防疫臨檢，台中市警局第四分局10日晚間至11日凌晨，稽查轄內多家特種行業，員警列隊加強臨檢。（黃國峰攝）

防疫臨檢，台中市警局第四分局10日晚間至11日凌晨，稽查轄內多家特種行業，防疫有無落實。（黃國峰攝）

防疫臨檢，台中市警局第四分局10日晚間至11日凌晨，稽查轄內多家特種行業，業者落實防疫措施，員警進入臨檢都要確實量額溫、酒精消毒水洗手。（黃國峰攝）

防疫臨檢，台中市警局第四分局10日晚間至11日凌晨，稽查轄內多家特種行業，防疫有無落實。（黃國峰攝）

防疫臨檢，台中市警局第四分局10日晚間至11日凌晨，稽查轄內多家特種行業，防疫有無落實。（黃國峰攝）

繼9日台中市府針對「實名制」及中央疫情指揮中心規定舞廳、酒店暫停營業，對特種行業的稽查，10日晚台中市府再次實施稽查，台中警察局第四分局於10日晚至11日凌晨，由分局長吳耀南親自率隊配合市政府聯合稽查小組加強臨檢轄內特種營業場所，部分員警穿著「LED面板背心」投入防疫臨檢，將宣導標語透過LED面板顯示，減少盤查時講話飛沫傳染的機會，員警與民眾間的防疫安全更加有保障。

為維護民眾健康，中央流行疫情指揮中心發布自9日起，全國酒店及舞廳全面停止營業，台中市同時宣布轄內其餘八大行業均應進行顧客實名制登錄，入場消費者均應登記姓名及電話，違者將依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元。

台中警察局第四分局，10日晚至11日凌晨，針對轄內特種行業等易造成民眾群聚感染之封閉式娛樂場所加強實施臨檢，包含18TC、xcube、儷晶皇宮、金讚麗都、金錢豹汶南店、闔家歡KTV等數家，業者在接受臨檢時，均表示已接獲市府訊息，為防疫需求，均贊同市府做法，會配合顧客實名登錄制度。

台中警四分局，除運用警用小電腦查緝有無居家檢疫或隔離對象違規擅離外，同時首見員警穿著Led面板背心，顯示警語提醒民眾應配戴口罩，並遵守室內1.5公尺社交安全距離之規定，以降低感染風險。

警方表示，將持續加強臨檢，若發現有業者未設簿登錄入內消費顧客之姓名及電話，將會立即勸導業者改善，並將所見情形抄錄，報請市府經發局列入優先聯合稽查輔導名單，以督促轄內業者落實市府防疫政策，共同維護市民健康。

吳耀南表示，防疫是全民的責任，特種營業場所人員出入複雜，易成為防疫破口，呼籲轄內業者亦應善盡社會責任，全力配合市府政策，亦請民眾應儘量少出入封閉式娛樂場所，攜手共同防疫。

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(中時 )