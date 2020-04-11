居住於金山的陳姓男同學，於日前傍晚18時許，與同學一同搭乘計程車返家途中，將筆電遺忘在計程車上，由於筆電內儲存有許多重要資料，下車回過神發現後，雖當下急速拔腿追趕所搭乘之計程車，甚至途中還有熱心店家幫忙騎乘機車載他追趕，然卻仍力有未逮未能追上，於是便到金山派出所尋求幫忙。

本分局金山所警員江家佑於當日18時許接受陳男至所報案後，旋即透過陳男所提供特徵循線追查，順利聯絡上計程車司機將遺失的筆電領回，終於讓陳男臉上的焦慮解除，露出笑容。

陳同學除對金山所江員表達感謝外，並對員警的辦案精神及效率，豎起大拇指稱讚：警察超棒，並表示本來對警察有一些負面的觀感，經過這次事件後，看到警察親切和藹及熱心為民服務的一面，讓他對警察印象改觀，將來如果有機會的話，也想來報考警察，服務社會大眾，

金山警分局長陳永昌表示，對於同仁的善行表示肯定，也勉勵同仁持續來幫助民眾；同仁能發揮同理心在第一線執行勤務協助民眾，於能力範圍內持續幫助需要幫助的人，其行為值得讚揚。

(中時 )