中央流行疫情指揮中心昨（9）日下午宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

三峽警分局分局長李建廣於9日晚上22時親自率隊至轄區小吃店、視聽歌唱業等場所稽查，除對客人以「M-POLICE」警用行動載具查驗是否為居家隔離（檢疫）者，執勤員警隨身攜帶「防疫包」，全副武裝戴上口罩及手套，入場前主動測量額溫，並對業者加強勸說防疫期間自主（律）停止營業外，另針對外籍移工宣導保持社交安全距離及搭乘大眾運輸交通工具須戴口罩等措施，防止疫情擴大感染，確保防疫零破口，轄區部分業者經各所長宣導勸說，已配合防疫措施自行暫停營業。

三峽警分局呼籲，防疫備戰期間，各項中央流行防疫指揮中心的防疫措施，需要業者的配合與民眾的遵守，警察機關也會全力配合並落實執行，目前防疫關鍵時期警方會積極勸說轄內娛樂場所業者配合政府政策主動停止營業，以免成為「防疫破口」。

(中時 )