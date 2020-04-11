新冠肺炎來勢洶洶，從亞洲到歐美，截至11日，全球死亡數已破10萬人。美國近日批評世衛泛政治化，無視台灣去年底就示警，WHO則反駁，當時台灣發送的電子郵件中並未提到有「人傳人」風險。針對WHO回應，中央流行疫情指揮中心11日晚間反擊WHO「斷章取義」。

法新社報導，WHO遭美國指控「政治擺第一」，忽視台灣去年12月底警告，WHO並在2020年1月14日發表聲明稱，新冠病毒沒有人傳人跡象，這種隱瞞台灣所提供資訊的作法令人深感不安，而如今新冠肺炎全球大流行，造成許多人死傷。

總部設在瑞士日內瓦的世衛組織11日寄發電郵給法新社，否認這項指控，反駁當時台灣發送的電子郵件中並未提到有「人傳人」風險。

據中央社報導，指揮中心晚間回擊，台灣雖未明確說出「會人傳人」，但強調新冠肺炎特性且病患均隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

(中時電子報)