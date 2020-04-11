李易廚藝了得。（李易提供）

李易拍攝做菜影片已經一年多。（李易提供）

李易拍攝做菜影片已經一年多。（李易提供）

李易拍攝做菜影片已經一年多。（李易提供）

李易因為料理長才，多了許多代言活動。（李易提供）

影視大環境不景氣，不少藝人為求生存，只能各憑本事再為自己開一扇窗，在傳統平台以外的舞台另闢財源！愈來愈多藝人選擇在YouTube開設自己的專屬頻道，拍攝據個人特色影片除了吸睛衝人氣，也樹立自己的專業感。熱愛烹飪做菜的李易，以「Lee Yi李易」經營「易起吃飯吧」頻道一年多，做菜做出名堂的他，甚至決定暫時不再繼續拍戲、主持，他已自理門戶成立工作室，之後將專心經營料理方面的相關事業。

雖然李易的頻道訂閱者不到4000人，影片點擊量也不如其他網紅及藝人朋友，不過影片同時在Facebook上架，卻動輒數萬人觀看，他也因《易起吃飯吧》建立了料理方面的專業權威感，帶來額外的無限商機，不但有廠商捧著錢請他拍影片，活動邀約也爆量，甚至有廠商在請他拍完業配影片後，因為效果好，直接邀請他擔任代言人。

李易從小因為家學淵源，除了很懂吃，也練就一番好廚藝，他原本就一直很想拍攝自己做菜的視頻，除了自己不斷精進練做菜，也可以教人做菜，並從中取得一些商機，只是以前不認識可以拍攝料理食物的團隊，後來因主持《愛玩客》認識了一群都很會拍食物、理念相同的導演和攝影師，才開始一步步實踐自己的夢想。

他坦言拍攝料理的影片成本很高，他每個月都要生出錢來拍攝，因為必須發班、租廚房場地，支付導演、剪接費用，每個月發一次班要花費8到10萬，不過可以拍攝約6支影片。卸下《愛玩客》主持棒這一年，他更專心拍影片做視頻，因為專業形象逐漸受到廠商肯定，開始有了利潤，中間曾因此獲邀代言鍋子賺到一點錢，但又繼續投資。

由於他志已不在演藝工作，前陣子與合作多年的經紀公司約滿後，跟老婆六月自立門戶，與另外兩個朋友合租一個工作室，特別留有一間可以專供他拍攝料理影片的廚房，之後也能省下一筆場地租金支出。接下來他計畫成立自有品牌，推出鍋具等產品，也打算要開料理教室，「現在每週一都在上中餐丙級證照課，重新學刀工及料理的觀念，我小學畢業後沒有這麼認真過，」。他笑說，拍戲太累了、時間又長，很難兼顧家庭，剛好自己那麼愛做菜，能邊做菜、邊賺錢，獲利又比拍戲高，何樂不為。

他的頻道上目前已經有超過70支影片，每周至少上架一支，不僅教人做菜，他也拍很多其他系列，包括介紹好用的東西，之後還打算增加露營、網路購物等多元內容。日前他就以劇迷心情，拍攝一道當紅韓劇《梨泰院》中主角餐廳的招牌菜「豆芽菜炒豬五花」，自己拍得開心，也覺得觀眾應該會覺得有趣。

他說自己經營頻道從來就沒有要拼點擊，因為點擊絕對比不上那些經營已久、會製造話題的網紅，「觀眾想看你，是因為你質感好，廠商也才會願意付錢給你做菜拍影片，甚至衍生出後面的代言活動」，例如知名瑞士刀品牌日前先請他拍影片後也邀他出席活動，前陣子拍完醬料，廠商甚至想找擔任代言人，一位購物台製作人則直接拿「一包錢」給他，請他下個月幫忙拍兩支影片。但他不諱言，也曾遇到跟自己屬性不合的產品，他只能把大把鈔票往外推，不想為了接而接。

李易說，他經營頻道一年多以來始終一如初衷，就是只想專心做好菜，「把菜做好、顧好品質後，接下來觀眾才會相信你的專業，你推薦的東西，他們自然會信任、會想買」。

(中時 )