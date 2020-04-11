趙駿亞帶威廉、張靜之、許瀞蔆去溯溪加野炊。（趙駿亞提供）

前女友高宇蓁也曾陪趙駿亞去溯溪。（趙駿亞提供）

趙駿亞的好友亮哲、周孝安、黃玉榮、陳德烈、徐愷陪他一起去跳瀑布。（趙駿亞提供）

威廉是最常出現在趙駿亞《班長帶你趣》影片中的好夥伴。（趙駿亞提供）

「超級玩童」趙駿亞喜歡上山下海，除了已衝浪超過10年，近幾年他一有空就往山裡跑，玩了5年的溯溪和跳瀑布，至少跳過20多個瀑布，有興趣也有熱忱的他，半年多前在經紀人建議下，決定利用拍戲空檔，把他熱愛大自然的生活方式拍成《班長帶你趣》系列影片，在自己的同名YouTube頻道上與網友分享。他說自己的出發點並非要當YouTuber，純粹是因為自己喜歡山林，希望能結合更多資源，推廣讓更多人一起來親近大自然、重視環保，外國友人也能更深入看到台灣漂亮的地方。

趙駿亞不諱言，當時也有另一個想法和期待，是希望影片拍出口碑後，或許能吸引電視台製作單位的興趣，變成電視上的節目。後來果真有兩、三個平台都來洽談，甚至有製作人認為他這節目認真做可以報名金鐘獎，可惜至今還沒談成與其他平台的合作計畫，「雖然當時有期望，現在還沒有得到，但我其實沒這麼失望，因為做這件事真的很充實，也很快樂」。

在頻道推出《班長帶你趣》影片半年多來，他覺得最大的收穫是認識更多的朋友，例如經常在戶外碰到一起在做這些事的同好，會一起開心分享經驗，讓他很有成就感。

趙駿亞坦言，一直以來他都是自己出資、也就是賠錢在做這件事，最高曾經出去兩天就花6、7萬，不過平均下來，每集的成本並不高，吃、喝、簡單裝備、油錢大概幾千元，剪接會請朋友幫忙剪，酬勞是包幾千元紅包，一支影片的成本約1萬左右。

經營頻道至今尚未獲利，他不以為意，因為本來就不是為了營利而做，目前為止沒有創造商機，也沒有廠商付錢給他，但已有不少廠商會提供贊助，例如防水包包、衝浪品牌提供數萬的衣服及相關裝備，哈雷機車也願意提供試乘車和商品供他拍攝。

他平均每個月會去錄影一次，剪成兩集上架，每次都會找不同的朋友陪玩，最好的朋友威廉自稱也是「製作單位」的一份子，已經跟著他一起去過三趟，頻道目前已累積約20支《班長帶你趣》影片，由於拍攝效果、後製品質都相當精良，不輸給外景節目水準，雖然點擊和一般網紅的影片無法相較，但隨著影片數量變多、點閱變高，影響的人也更多，

他原先以為應該挑戰難度愈高的影片會愈多人看，但事實證明，最簡單的反而點擊愈高；他透露，在頻道還是「冷灶」時期，點擊最高的是前女友高宇蓁，最近最高點擊的則是他和威廉帶張靜之、許瀞蔆去溯溪和野炊，「這兩次都是最簡單的行程，結果竟然最多人看」。他也以為野炊不會有人看，但反而有很多人觀看，另外他還發現「講幹話」、上字幕，也會讓人更有興趣，但因為藝人身份有社會責任，所以還得提醒自己不能講得太低級，「這就是我學習到的。我們做傳統電視做久了，但現在年輕人想的跟我們以為的真的不一樣！」

他舉例，影片中如果下個自以為有深度的詩詞如「弱水三千，取一瓢飲」，「誰理你啊！只有你自己覺得帥，或活在同溫層裡」，現在的他，在「弱水三千」之後接的會是KUSO的「兩杯六千」，「以前我很主觀，但這半年多來，我也有一點點的成長，從別人身上學習到不少」。

(中時 )