《屋塔房小貓》鄭多彬、金來沅。(本報系資料照)

韓國女星鄭多彬外型清新，渾身散發出令人舒服的氣質，在韓流開始崛起時的年代，她憑著主演電視劇《屋塔房小貓》、《嫂嫂19歲》迅速在台灣走紅。想不到擁有大好星途的她，卻在2007年驚傳在男友家中身亡，正當外界都以為她是因太久沒戲約抑鬱纏身想不開，隨著2011年同門師妹張紫妍遺書曝光，鄭多彬死因也令人越想越覺得不對勁。

曾演出韓版《流星花園》的張紫妍，2009年於家中自殺身亡，生前留下的遺書震驚韓國演藝圈！因為她在信中血淚控訴這些年來如何被迫讓政商名流、媒體界人士玩弄，曾與4男同床，連父母忌日也要被迫陪睡。

親友都不敢相信開朗的鄭多彬會走上絕路。(取自韓網)

在張紫妍遺書曝光不久，有韓媒報導指出，與張紫妍同公司的女星U-Nee、鄭多彬、崔真實極可能也是受害者，最令人毛骨悚然的是，這4人不僅都簽給同位經紀公司老闆金成勛，也不約而同地選擇以上吊結束自己生命。

回到鄭多彬身亡的那一天，她凌晨先打了通電話給男友，表示自己喝醉了，要男友接她回住處休息，然後她休息不過4小時，約莫早上7點多，就被男友發現在浴室上吊。噩耗來的突然，連母親都難以置信，痛哭表示鄭多彬在她面前總是那麼開朗，從不會讓人操心，想不通這麼孝順的孩子為何會這樣做？

不過她的男友向警方表示，稱鄭多彬沒工作壓力很大，有憂鬱傾向，4個月前還試圖割腕自殺，但這說詞卻被嚴重質疑，因鄭多彬左手有割痕卻不嚴重，再來她新戲早已敲定，據傳連簽約金也收了一半，只是因故遲遲未開鏡。

鄭多彬真正死因為何，至今仍是個謎。但在她過世的4年後，突然傳出在年邁母親作主下，決定為愛女舉行冥婚儀式，嫁給一樣未婚離世的「鬼新郎」文在成。

據悉，鄭多彬冥婚對象文在成條件相當不錯，1975年出生，成績優異個性又好，曾攻讀大邱某大學經濟研究所，2002年因不知名病情過世。後來鄭多彬母親透過友人介紹，決定讓文在成作為鄭多彬冥婚對象，希望愛女在天之靈能得到幸福。

鄭多彬母親在冥婚儀式上心情複雜，一方面了了多年心願，讓女兒不再孤伶伶的一個人，另一方面卻仍走不出喪女之痛，痛哭捧著鄭多彬牌位大叫：「我的女兒啊！」悲戚場面，聞者莫不鼻酸。

(中時電子報)