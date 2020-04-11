趙小僑與老公劉亮佐在送兒子劉子銓上學途中聊第二次做試管嬰兒的結果。（摘自趙小僑女人說頻道）

網友很愛看這一家三口的自然互動。（摘自趙小僑女人說頻道）

趙小僑之前陪老公劉亮佐去釣魚的影片意外獲得不錯迴響。（趙小僑提供）

趙小僑之前陪老公劉亮佐去釣魚的影片意外獲得不錯迴響。（趙小僑提供）

趙小僑在YouTube默默經營「趙小僑女人說」頻道兩年多，目前已有將近7萬人訂閱。說起成立頻道的初衷，「就是因為我想要懷孕！」當時的她心想，從她積極計畫懷孕，到真的懷孕成功、順利生產、坐月子，這段日子實在很值得被記錄，加上可能因此有一、兩年的時間都無法拍戲，而她又是個無法離開演藝圈專心去生小孩的人，所以很想要有一個平台，讓自己即使懷孕生子也不會停下來、和粉絲斷了聯繫。沒想到，頻道現在經營出口碑，「但我還沒有懷孕成功」。

她除了依照原來計畫拍攝影片記錄自己做試管嬰兒的心路歷程，頻道也衍生出很多其他主題影片，一開始她真的不知道要拍些什麼主題內容影片，畢竟唱歌、演戲、跳舞都做過了，又不像詹姆士這種專業廚師可以拍料理，後來她決定「跟著生活走」，除了懷孕主題，還有美妝、心情、家庭、開箱等生活話題，「比上不足，比下有餘，做得還滿開心的」。

趙小僑表示，以自己認真經營頻道這麼久，訂閱人數與點擊量其實都不算高，但收穫與回饋卻很大，最大的收穫是她的影片曾帶給很多在人工受孕路上有同樣經驗的人許多溫暖，替她們發聲、讓更多人懂她們的辛苦，大家相互打氣。

另一個令她開心的回饋是，「很多年輕人因為這頻道認識我了！」她說自己拍偶像劇的年代真的已經有點久遠，當年的那些粉絲都長大了，現在會看網路影片的則以年輕人居多，「我兒子中午打給我，讀高中的他在上學中間還打來，我以為有什麼事，結果他很興奮地說，他點了外送，結果年輕外送員竟然問他『你有出現在趙小僑的影片對嗎』，兒子對我說：妳成功了！」

談起和一般網紅的差別？趙小僑分析，很多大家熟知的百萬網紅，都是很早就開始經營，所以可以累積到這樣的人數，但現在很少人可以累積這麼多，可以破10萬就很厲害了，因為現在市場很飽和，要做起來已經不容易，如果是全素人，就更難了，「我們還是仗著還有點剩餘價值，至少有人知道妳是誰，如果是新人網紅從零開始，會更困難」。

她很感謝17歲兒子劉子銓給她非常多的意見，因為這年齡層的他剛好習慣大量觀賞各種網路影片，為了幫她還會幫她歸類，推薦適合的影片給她參考，放寒暑假時，她乾脆付錢請劉子銓幫她剪接當打工領零用錢。而且剛好再加上老公劉亮佐一家三口都是吃這行飯，一起拍影片非常自然也不奇怪，常常呈現出人意表的效果，例如她點擊最高的影片，幾乎都是「劉子銓上學路」系列，也就是她和老公劉亮佐，會在兒子開學第一天送他上學、一家三口在路途上的對話，其中一支已經破60萬點擊。

她說頻道經營至今，已經開始有收入了，除了YouTube的分潤，也有一部分廣告收入，或廠商花錢請她拍影片，但個性龜毛的她很慎選產品，「我拍影片不是在做公益事業，但也不想太商業，不想把自己做爛，一定是自己試用了也OK的產品才會願意拍，畢竟我是拿自己的老臉出來賣」，不過截至目前為止，獲利還不足以Cover她的拍片必要支出，例如老公日前就剛花了好幾萬幫她升級拍攝設備，所以至今還是入不敷出。她不諱言希望有更多優質廠商來找她合作，「畢竟錢也是很重要，不能餓肚子啊！」

(中時 )