小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（11日）新聞重點。

【1】抗疫曙光 中研院找到10倍強效抑制劑

新冠肺炎疫情在全球蔓延，中研院生化所研究員梁博煌團隊，從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶，這項強效的抑制劑，可在體外抑制新冠病毒，並且效果對比已知的抑制劑強10倍。

【2】夜市難管制 業者酸不如關門

中央流行疫情指揮中心宣布夜市、傳統市場與商圈需提出總量管制計畫，雖然夜市經營者都願意配合，但感覺執行困難，有業者大嘆近期人潮已大幅減半甚至生意掉了7、8成，再實施管制，不如大家說好一起關門。

【3】大院長出征小屌絲 自貶身價

整天掛在網上、無所事事、遇事圍觀看熱鬧、話不驚人死不休…這群人在大陸被視為「屌絲」。他們也是大陸「武統論」的最大粉絲團，兩岸一有事，這群人就要揪團「出征」台灣，老在網上噴口水。

【4】國台辦轟台灣當局造謠抹黑！陸委會遺憾兩岸漸行漸遠

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，疫情發生以來，大陸精心照顧在陸台胞生活和防疫需要，也為滯留台胞做好服務；但民進黨當局對兩岸關係出口就是惡言，舉手就是挑釁，對在陸台胞台企、陸生陸配沒講過什麼好話，她說，編織謊言、煽動仇恨解決不了防疫問題，造謠抹黑的政治把戲可以休矣。

【5】謝忻含淚嗑美食「我好感動」

謝忻首次光臨《飢餓遊戲》，與同為來賓的PTT鄉民大神們一起玩遊戲，第1關卡竟考倒遊戲機器「飢餓三帥」，許孟哲直喊：「我作答本還給你們。」孫協志也棄權表示：「我可能沒辦法參與這關。」謝忻則憑著實力一連答對好幾題，享用美食時甚至含淚說：「我好感動能吃到食物。」孫協志則在旁補刀：「妳一開始不相信我們遊戲規則，還問工作人員真的只能喝水嗎？」謝忻無奈抗議：「甚至連咖啡都不能喝！」

(中時電子報)