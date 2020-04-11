NBA名人堂球星魔術強生(Magic Johnson)本周重回CNN談論他29年前(1991年11月)震驚籃壇的感染HIV(愛滋病毒)新聞，「這跟新冠病毒不同，但是非裔美國人同樣都成為主要受害者。」

魔術強生說：「當我宣布感染HIV時，大家都以為那是白gay男的疾病，黑人以為自己不會有HIV和愛滋病。」多年後隨著防護意識提高，白人染病率大幅下降，2018年的新增HIV案例高達42%是黑人，而且黑人只佔美國總人口14%。

《美聯社》分析在黑人較多的地區，包括紐約、底特律、紐奧良、芝加哥、密爾瓦基，高達42%新冠死者是黑人。魔術強生說：「我們很多都沒有醫療保險，為此躺在醫院的大部分是我們，非裔美國人應該多加學習保持社交距離。」

其實黑人不完全是缺乏防護意識，《今日美國》報導，有美國黑人因為戴口罩而被當地警察趕出大賣場，這讓他們因此不敢戴口罩出門。媒體疾呼要鼓勵黑人多戴口罩而不是把他們當成搶匪。

魔術強生對缺乏檢驗和藥物表示憂心，「我當年及早驗出HIV所以撿回一命。」「現在(新冠肺炎)檢驗試劑不足，而且大家要開車到市郊去檢驗，為何不在市中心就近提供？醫療保險也太貴了，如果價格合理一些，非裔美國人也能變得更健康。」

(中時電子報)