YouTuber小玉近日拍攝一部名為「新鮮現榨！用母奶做珍珠奶茶」的影片，不僅違法從網拍平台購買母乳，更在影片裡譏諷媽媽辛苦擠出來的母乳有「有吉娃娃味」，影片曝光遭網友圍剿，現在就連男星、前MP魔幻力量主唱嘎嘎也看不下去，在臉書發文開譙！

小玉近日在搭檔笑笑從網拍平台購買母乳拍片，影片中2人多次批評母乳的口感，將母乳的滴滴珍貴性視為無物，而網友們看到後，更是出征小玉的粉絲團圍剿，紛紛留言：「髒東西、真沒水準」、「非常噁心沒有水準的影片，拿媽媽的母奶開玩笑揶揄」、「什麼有狗味！傻眼沒水準的影片，非常不尊重媽媽」、「每滴母乳都是媽媽的血液，這影片真的非常不入流」。

嘎嘎昨（10日）在臉書發文，先是指責小玉「嘲諷母乳」的行為，並質疑為何這種類型的影片會吸引這麼多人觀看，他說：「嘲諷珍貴的母乳浪費珍貴的母乳可以有這麼多人看？該說是看的人瘋子還是拍片的人瘋子？」

嘎嘎繼續說道：「拿那個過電的金屬夾夾奶頭，然後再導電，應該可以大概感受那種擠奶的痛苦吧？」

影片曝光後引眾怒，小玉日前更在IG限時動態拍片向大眾道歉，只不過他連續發布3則動態，但「對不起」三字沒有一次有說完，被網友認為他無心道歉！

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(中時電子報)