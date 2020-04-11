YouTuber小玉近日把母乳做成珍珠奶茶，還形容味道像「吉娃娃」超級難喝，影片一PO出就引發爭議，對此知名作家蔡詩萍則PO文砲轟，怒斥：「夠了，夠了，你鬧夠了，凡是侮辱母親的事都不好笑」。

蔡詩萍表示從不批評網紅，畢竟大家都在江湖上混口飯吃，但這次小玉引發的爭議踩到紅線，讓人忍無可忍，他表示小玉拿母奶開玩笑，還調製成珍奶，這本來就不是好笑的事，但公然調侃母奶味道有「吉娃娃味」，還做出噁心狀，這就超出做為「資深老爸」容忍的範圍，母乳對他而言，除了是養育女兒，更襯托出妻子身為人母的驕傲，因此無法容忍被母乳孕育長成的孩子，在長大後竟回頭調侃「媽媽的味道」是「一種吉娃娃味」，忍不住反問；「我倒想知道，誰笑得出來」。

此外蔡詩萍表示想要告誡小玉，不要羞辱天下曾經餵母乳的母親，不要侮辱天下正在餵母乳的母親，這個社會需要的是肯為孩子付出一切的母親，而不是語不驚人死不休的網紅，更痛心反問：「知道天下母親聽到他說母奶味道如吉娃娃狗的味道時，她們內心的難過程度嗎」？

(中時電子報)