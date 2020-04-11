法國證實，唯一的航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle）上，有50人罹患新冠肺炎，圖為艦上人員戴著口罩的畫面。（美聯社）

法國唯一的航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）先前傳出有40人疑似感染新冠肺炎，如今檢測66人後，證實有50人呈陽性反應。

據路透和美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，法國國防部10日說，由於爆發新冠肺炎疫情，艦上部份區域已封鎖。

(中時電子報)