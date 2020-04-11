新冠肺炎襲擊法唯一航母 50人確診 08:082020/04/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法唯一航母「戴高樂」號爆發新冠肺炎疫情 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國證實，唯一的航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle）上，有50人罹患新冠肺炎，圖為艦上人員戴著口罩的畫面。（美聯社） 法國唯一的航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）先前傳出有40人疑似感染新冠肺炎，如今檢測66人後，證實有50人呈陽性反應。 據路透和美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，法國國防部10日說，由於爆發新冠肺炎疫情，艦上部份區域已封鎖。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #全球 #法國 #航母 #戴高樂號 #確診 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 新冠肺炎襲擊法唯一航母 50人確診 - 海軍 買下46架F18 他擁有最威私人機隊 - 軍事 新冠爭議大逆轉 美不排除航母艦長復職 - 軍事 88架新戰機搞不定 加F-18快撐不下去 - 軍事 蘭利號：美國第一艘航空母艦 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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