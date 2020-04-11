《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（11）日的國際新聞重點。

【1】 WHO指台電郵裡未寫「人傳人」指揮中心反駁

世界衛生組織（WHO）世衛表示，去年12月31日收到台灣所發電郵，內容提及媒體報導指出武漢有非典型肺炎病例，「但這封電郵沒有提到人與人之間的傳染」；針對WHO回應，中央流行疫情指揮中心11日晚間反擊WHO「斷章取義」。

【2】 全球破10萬人死亡！英日增980人病歿 創單日新高

台灣時間11日凌晨，全球新冠肺炎總確診人數超過165萬人，死亡病例已逾10萬例。英國當天宣布新增980例死亡病例，創英國單日新高。

【3】 川普估死亡低於10萬 下周定奪如何砍WHO

美國總統川普表示，他認為美國因新冠病毒的死亡人數應會低於最先估計的10萬人。此外，他再次砲轟世界衛生組織以大陸為中心，並表示下週將會就美國提供世衛的資金援助做出定奪，他必須確定美國納稅人的資金能被妥善使用。

【4】 新冠確診100天 譚籲抗疫不要政治化

世界衛生組織祕書長譚德塞9日表示，新冠肺炎疫情爆發100天以來，WHO以公平、客觀和中立來處理疫情；針對外界批評，他說大家不應將疫情政治化，也不該藉此贏取政治分數。

【5】 稱疫情見頂 川普準備拚經濟

美國新冠肺炎疫情慘重，經濟數據同樣慘澹，令各界正迫切討論何時「解封」。川普總統9日形容，美國疫情已見頂，希望經濟以「大爆炸」方式重啟，也相信經濟定會「強力反彈」，之後的狀況會比疫情爆發前更好。

(中時電子報)