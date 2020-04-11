新冠肺炎疫情延燒，民眾減少外出用餐，台灣許多老牌中餐廳不堪虧損紛紛停業。對此，「天廚菜館」的餐廳監察人、退休情報人員陳虎門表示，許多老牌中餐廳會停業，除疫情影響外，還有一例一休和年金改革都影響餐廳營收，許多店面因不堪損失，就借這機會收起來不做了。

開業近50年的老餐廳「天廚菜館」才宣布於4月16日起將暫停營業2個月，消息一出，老顧客紛紛致電勸說不要停業，並以實際行動訂位來支持餐廳，陳虎門深受感動，再加上不忍員工頓時失去經濟來源，因此再度宣布將不停業。

對於天廚停業又復業的消息，陳虎門接受港媒《中評網》採訪表示，因為一例一休和年金改革影響，許多老牌中餐廳都受到嚴重衝擊，天廚也不例外。以天廚為例，其最大客源不是陸客，而是75%台灣本地客和25%日本觀光客。在台灣本地客中，軍公教占最大宗，所以年改後，天廚營運受到嚴重波及，新冠肺炎的爆發只是最後一根稻草。但是天廚復業後能經營多久，陳虎門嘆道，現在先暫定做到年底，之後看情形再決定是否繼續營業。

陳虎門因江南案而知名，並曾入獄。陳虎門是以化名「陳奕樵」晉升少將，「樵字輩」在情報員中輩分相當高。陳虎門退伍後，接手父親和軍中退役同袍一起開的天廚餐館，現為天廚監察人。

(中時電子報)