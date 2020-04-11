台北一家高級酒店日前驚傳一名女公關確診，最後身份也曝光，本來是一名家庭主婦，後來瞞著在大陸工作的丈夫，到酒店當公關，還成了紅牌，引起社會大眾關注，並好奇八大行業的小姐來歷為何？又是如何入行從「主婦變紅牌」。

氣質、談吐、膚白、長髮等條件，都有機會成為酒店紅牌。 （示意圖／達志影像/shutterstock提供）

《東森新聞雲》曾經報導「潮男公關出沒街頭物色酒店妹」，內容指出，台北東區捷運站附近，可以看到一群「潮男部隊」，他們長相斯文、穿著西裝，專門主動搭訕18歲到30歲的年輕辣妹，先假裝當朋友，再表示能介紹一大3000元的高薪工作，還保證不是色情行業，只到酒店上班的酒店妹。

北市東區與火車站地下街，都有酒店經紀人在物色優質女子入行八大行業。（示意圖／Shutterstock）

另台北車站地下街也有酒店經紀人出沒，這些人專挑女生下海，由於強調是做不脫不秀的「禮服店」，以服務商務客為主，所以挑選的對象不一定是20歲左右年輕辣妹，反而比較看重有無社會經歷與談吐，入門的5大條件包括身高160公分以上、瓜子臉、皮膚白，若有長髮與D罩杯以上，更是首選。

(中時電子報)