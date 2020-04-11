新冠肺炎在台灣疫情持續延燒，且目前多數的確診病例，都是從境外移入。日前中央流行疫情指揮中心下令，所有航空業的機組人員，都必須做好防護，穿戴口罩、護目鏡、隔離衣等裝備，當時還請來華航與長榮各一位空姐，示範機組人員防護措施。不過當時不少看記者會的民眾，目光都被一位綁著包包頭的美麗空姐吸引。最近，有網路神人「神」出這位空姐的身分，原來是在娛樂圈小有名氣，主持過羅志祥、張惠妹、陶喆等簽唱會或粉絲會的美麗主持人。

原來在防疫記者會上示範防護穿戴的空姐，是正妹主持人「辛干」。（圖／中央疫情指揮中心提供、翻攝臉書）

中央疫情指揮中心上月28日，請來華航及長榮空姐展示機組人員防護措施。當時國內境外移入病例激增，衛福部長陳時中表示，空服員在外站不得外出，並比照居家檢疫規格，且在飛機裏頭著全身防護裝備，避免遭到乘客或機組員交叉感染。

正妹主持人「辛干」本身職業是一名資深空姐。（圖／翻攝臉書）

當時指揮中心還找來華航、長榮2名空姐，示範如何穿著防護用具。其中有一位綁著包包頭的空姐，就算戴著口罩、護目鏡，但仍掩蓋美麗的光芒。結果最近真的有網友找出來，這名全身包到只看得出眼睛的空姐，是在娛樂圈小有名氣的「辛干」。

據《ETtoday》報導，辛干從20幾歲就開始擔任空服員，資歷已超過10年，一路爬到成為頭等艙的空姐；她在因緣際會下接觸娛樂圈，有主持過張惠妹、羅志祥、陶喆、王心凌等天王天后等簽唱會、粉絲會等，在兩岸娛樂圈小有名氣。

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(中時電子報)