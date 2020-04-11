中共中央機關報《人民日報》海外版11日發表評論指出，疫情是面鏡子，照出人情冷暖，也照出國家氣質。近來「截胡」成為網路高頻詞，對象是包括口罩在內的防疫物資。面對疫情，「截胡」不是出路，團結合作、同舟共濟才是唯一選擇。

據報導，法國抱怨，他們訂購的6千萬片口罩被美國進口商在機場直接加價並現金買走；德國控訴為員警訂購的20多萬片口罩，怎麼就上了去美國的飛機；加拿大和拉丁美洲國家焦慮，自己的呼吸機訂單沒了，因為美國白宮下令停止向他們出口3M公司在美國生產的呼吸機；巴巴多斯成為最新一個指責美國扣押其進口的用於對抗新冠病毒的醫療設備的國家。

俄羅斯派出軍事運輸機，從杭州運回大陸捐贈的醫療物資，包括醫用口罩、新型冠狀病毒檢測試劑、防護服等。德國柏林市衛生局向德國聯邦國防軍尋求幫助，請求德軍護送防護裝備的運輸。德國聯邦國防軍已經從萊比錫／哈雷機場向柏林運輸了200萬枚大陸製造的呼吸面罩和30萬套防護服。

評論稱，無論是「硬核」自提，還是軍隊護航，令人唏噓之餘不得不深刻反思。人類走出叢林已久，文明綿延上下幾千年。然而，在新冠肺炎疫情面前，「截胡」卻讓人隱約看到弱肉強食的叢林法則，文明的顏面蕩然無存。

評論強調，「截胡」成功了，顯然不可能在疫情中獨善其身。在全球化不斷加深的今天，世界早已成為彼此交融的地球村。「截胡」搶到了眼前一批物資，但是，如果人人起而仿效，結果必定是沒有贏家。正如3M的CEO在公開信中所說的：「停止所有在美國生產的呼吸機的出口可能會導致其他國家進行報復並採取同樣的行動。如果發生這種事情，美國呼吸器的淨數量實際上會減少。」

評論強調，疫情仍在全球蔓延，速度駭人。但願「截胡」只是在災難襲來之初的病急亂投醫。希望在渡過最初的慌亂之後，所有人都能清醒地看到現實：病毒，是全人類的敵人。無論是快速檢測診斷、臨床救治、藥物篩選還是疫苗研發，幫人便是幫己。

(中時 )