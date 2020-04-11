高雄市長韓國瑜在總統敗選過至今，一直受著罷韓運動的威脅，而如今罷韓第二階段已經通過，將在今年6月進入第三階段正式投票，距離罷免僅剩一個關卡。
對此，民調專家、高雄師範大學兼任助理教授黃志呈指出，罷韓是否能成功，端看五點關鍵：
第一、韓國瑜去年當選高雄市長沒幾個月就宣布將投入總統大選，韓國瑜是否願意展現誠懇態度，再度向所有高雄市民道歉。
第二、韓國瑜對市政的認真程度，也將影響高雄市民是否有感。
第三、新冠肺炎的疫情也將扮演罷韓過程的一大不確定變數。
第四、民進黨有沒有意願推動罷韓？目前檯面上進行罷免運動的人是菊系的尹立，而目前民進黨在高雄的8名立委皆無人表態。
第五、目前中央是由民進黨執政，如果罷韓成功後，高雄再被民進黨拿走，這就要看民眾是否有政黨制衡的想法；而且韓國瑜儘管遭到罷免，他仍會在話題的焦點上，人氣不減，一年後直攻國民黨黨主席，並帶著韓粉大軍到各縣市造勢，這場景讓民進黨不得不考慮是否應讓罷韓成功。
黃志呈指出，若是韓國瑜肯再度誠懇地向高雄市民道歉，「以南部人的民情，至少會影響5％高雄市民罷韓意願」，有可能大大影響罷免結果。
(中時電子報)
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