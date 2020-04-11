上市櫃公司揭曉3月營收，不少公司受到疫情的影響營收大幅下滑，財信傳媒董事長謝金河列舉出五大「慘」業，更示警4月還會更慘。

謝金河在臉書發文指出，一場百年一遇的大瘟疫，重創台灣的產業，很多知名餐廳宣布暫停營業，整體上市櫃公司三月營收也全部公告了，從營收可以看到台灣「慘業」的輪廓！

第一個是依賴陸客消費的精品、禮品店。寶得利3月營收年減99%，美容的羅麗芬同期營收衰退76%。第二個就是旅遊業，雄獅旅遊3月營收創上市以來新低，鳳凰旅遊則下滑74%，山富旅遊營收減少89.8%，五福同期減少90.5%；燦星旅遊下滑94.7%。旅遊業3月營收少8~9成的遍地都是，4月看起來還會更慘，第二季看不到曙光。

第三則是飯店業。桃園晶悅宣布暫停營業，3月營收衰退88.6%；亞都把台中的亞緻收掉，3月營收少了76.4%；大家非常注意的晶華酒店，3月營收減少41.5%，算是飯店業的強者。其他如六福3月營收減少68.7%；國賓飯店下滑65.8%；高雄的華園減少55.5%，寒舍衰退69.2%，雲品下滑55.5%，二線的洛基只有1741.6萬元，大減84.2%；劍湖山只剩872.5萬元，少76.4%，飯店業者都苦撐待變。

再來是餐飲業。謝金河說，現在外送平台撐起半邊天，但業者哀號不已。最大的王品集團3月營收衰退43.2%；瓦城減少36.9%；漢來美食以自助餐形式為主，受到衝擊大，3月營收下滑51.8%；85度C14.86億，少了25%；只有拿了就走的摩斯漢堡3月營收4.01億元，只比去年同期減少9.3%，算是好的！

最後則是航空、大眾運輸業者。華航3月82.62億元，減少40%；長榮航空67.86億元，下滑54.1%，比華航還慘！至於星宇航空一腳剛踩出來，立即燙到腳，現在再辦增資，準備比氣長。大家經常搭的高鐵3月營收23.77億元，也少了40.3%。

謝金河表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，大家只要看看台灣這幾個慘業，就可以感受到這次威力有多麼強大，而且4月還會更慘！

(中時電子報)