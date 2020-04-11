南投縣信義鄉發現1具男屍！一名山友到七彩湖、六順山攀登時，驚見卡涉溪畔有1具全身已具腐爛的男子屍體，嚇得趕緊下山報案，警方昨（10日）已上山調查死者身份與死亡原因。

離奇的是，一般登山客多是穿著寬鬆或專業登山褲爬山，但被發現的男屍卻是身著「牛仔褲」，據《自由時報》報導，死者研判死亡超過2個月，懷疑死者並非登山客，不排除是盜伐的山老鼠或逃逸外勞。

據卡涉溪是濁水溪源頭之一，位在中央山脈深處，海拔約2000多公尺，未具備足夠登山經驗者，通常難以靠近及探索到此秘境。

(中時電子報)