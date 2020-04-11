維護印太安全 美軍艦連2日巡航台海 09:112020/04/11 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貝瑞號於10日巡航台灣海峽。取自第七艦隊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（11）日表示，美作戰艦乙艘，由北向南航經臺灣海峽後，續往南行駛。 國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 此外，美軍第七艦隊臉書今早（11日）發出圖文聲明指出，貝瑞號伯克級飛彈驅逐艦（USS DGG 52)於4月10日在台灣海峽執行航行任務，貝瑞號服役於第七艦隊以支持印太地區的安全與穩定。 (旺報 ) #國防部 #臺灣海峽 #美軍艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 04:092020/04/09 焦點新聞 不夠罩 18萬國軍日配1.7萬片 04:102020/04/09 生活新聞 陸遼寧艦今晚通過台灣海峽？ 國防部回應：假的 21:312020/04/09 軍事 共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 政治 美帶病毒參加武漢軍運會？ 美國防部否認 11:352020/04/10 兩岸 解放軍多架戰機再繞台海 國軍：全程監偵 11:512020/04/10 兩岸 郝柏村循一級上將軍禮送別 安葬五指山國軍示範公墓區 13:232020/04/10 政治 陸美機艦頻現蹤我海域 國防部嚴密掌握 04:102020/04/11 政治要聞 共機遠海長航訓後 國防部證實：美艦通過台海 07:522020/04/11 政治 兩岸熱門新聞 台媒指陸防護服一撕就碎 陸媒引法醫院反駁 - 兩岸 獨家〉今共機上午繞台 美艦下午即通台海 陸艦伴隨監控 - 兩岸 - 旺報 國台辦轟台灣當局造謠抹黑！陸委會遺憾兩岸漸行漸遠 - 兩岸要聞 - 中國時報 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 維護印太安全 美軍艦連2日巡航台海 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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