國防部今（11）日表示，美作戰艦乙艘，由北向南航經臺灣海峽後，續往南行駛。

國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

此外，美軍第七艦隊臉書今早（11日）發出圖文聲明指出，貝瑞號伯克級飛彈驅逐艦（USS DGG 52)於4月10日在台灣海峽執行航行任務，貝瑞號服役於第七艦隊以支持印太地區的安全與穩定。

(旺報 )