許聖梅上節目爆料。（圖／翻攝自高點電視toptv Youtube）

恆述法師（藝名費貞綾）先前驚傳積欠高利貸3千萬，張菲和費玉清被問此事，表明未來不會再幫忙，更不惜切割家人關係。名嘴許聖梅最近上節目透露，恆述法師過去就曾因欠債挖了不少錢坑，連費玉清早期做秀，一場秀唱酬1百萬人民幣（約4百萬台幣）才剛落袋，就被姊姊全拿走還債，導致兄弟兩人心死。

許聖梅最近在《震震有詞》分享有關恆述法師這回欠債內幕，據悉是有位信眾江小姐突然到佛堂來找恆述法師，說公公前陣子過世，留下市價約30億的土地，但因要繳2億多的稅才能繼承，才央求恆述法師幫她找錢，更強調事成後會拿出兩成讓恆述法師蓋道場。

許聖梅說，恆述法師不疑有他便跟著江女到處籌錢，甚至不惜做保，未料江女後來人間蒸發，天價債務都落到恆述法師頭上，許聖梅透露：「現在一個說法是8千萬，也有一個說法是，她不只跟一家地下錢莊借錢，說是二十家地下錢莊」。

至於張菲、費玉清決定切割，許聖梅說過去兩兄弟就為恆述法師燒了不少錢，最誇張的是費玉清在大陸接商演，一場酬勞高達約4百多萬台幣，「拿了之後姊姊就拿走了，馬上就拿走了，就拿去還錢了」，恆述法師還稱不會再有下次，但同樣問題不斷浮現，才讓兩人決心對外強調不再幫忙還錢，把問題丟回給恆述法師身上自己想辦法。

(中時電子報)