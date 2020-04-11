「中國捐贈給法國的醫用防護服薄如紙翼，一撕就碎，令網友看傻！」多家台媒10日引述一名法國網友5日在臉書上分享視頻，報導「中國製造不合格」，嘲諷「原來中國大陸贈送給法國的防疫品，這麼的 Made in China ！」陸媒《環球時報》11日報導，經法國現場查證，早在6日，視頻中醫護人員所在醫院就已經闢謠，否認這批防護服來自中國大陸。

《環時》澄清事件之餘，不忘批評民進黨當局大搞「以疫謀獨」，為加入世界衛生組織，出現不少自詡為「抗擊新冠肺炎疫情典範」的聲音。一些人在各種場合不遺餘力抹黑大陸，甚至惡意攻擊世界衛生組織總幹事譚德塞。

《環時》報導，綠媒10日聲稱，大陸日前向法國捐贈了防護服等醫療用品。但法國一線醫護人員發布的防護服試穿視頻顯示，這些防護服破爛不堪，比紙還薄，輕輕一撕就變成碎片。醫護人員在穿著過程中，長袖碎成短袖。台灣一些媒體10日將該視頻作為所謂「中國產品堪憂」的證據大肆宣傳，還冠以「中國大陸贈送防護服，法國一線人員穿上碎成渣」等標題吸引閱讀量。

《環球時報》10日搜索到上述視頻後，完整觀看全部內容。在整段視頻中，全程無人暗示或直接說出這批低劣防護服為「中國製造」，但臉書的評論區裡，有很多中文繁體字留言：「中國爛東西」；「紙糊的都比這強」；「中國幫不了法國，台灣可以」云云。

《環時》報導，法國《巴黎人報》其實早在這則視頻發布的第二天，即6日就已報導該事件，經過核實，視頻錄製地為法國馬賽市的蒂莫娜醫院。蒂莫娜醫院院方對《巴黎人報》表示，視頻一開始只是在醫院內部進行觀看和討論。錄製視頻的護士並不希望將其上傳至網路公開。現在視頻被非院方人士傳播後，引發大量討論，給他們帶來很大困擾。

馬賽市醫院及公共援助部7日對法國《20分鐘報》節目表示，這些問題防護服並非來自中國大陸，而是在疫情發生前就有的庫存，「因為儲存環境過於潮溼導致箱子受潮，防護服變質才會一撕就破」。院方已在第一時間為一線人員更換防護服，並未讓他們或患者使用。

(中時 )