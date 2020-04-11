金門警方今年1-3月間受理民眾遭電話詐騙案高達39件，累計金額逾百萬元，被害人年齡大都在55歲至70歲之間，詐騙手法則以老套「猜猜我是誰？」8件最多占20％。警方提醒民眾小心上當，以免破財又惹來一肚子氣。

警方指出，「猜猜我是誰」是詐騙集團最常用的手法，歹徒會先以假親友名義如假姪子、假姪女撥打電話給被害人，聲稱最近換了新手機，要求被害人把原來的電話號碼等聯絡方式都刪除，再用新號碼加入LINE互為好友，讓被害人誤以為親友確實換了手機。

幾天後，詐騙集團再持續與被害人問安或貼圖聯繫，並傳送訊息用「投資尚欠資金」、「有門路競標法拍屋」、「積欠貨款需要資金周轉」、「馬上可獲利回本」的理由向被害人借錢，誘使長者到金融機構匯款，更直接指導被害人若遇到銀行關懷提問時，要強調是匯給認識的親友、匯款金額是貨款，藉以通過行員提問把關。

警方在偵辦「猜猜我是誰」詐騙案件中，也發現受騙民眾匯款的帳戶，均為不認識的人頭帳戶，而非他們以為的親友本人帳戶。

縣警察局局長張國雄呼籲，若接到陌生人來電自稱是姪子、姪女，或外甥、外甥女等親友，請求提供資金協助時，應先透過其他管道向本人或其他親友求證。尤其是指定匯款帳戶非親友本人時，更應提高警覺，小心再小心查證，確有其事才匯款，以免平白遭騙損失老本。

(中時 )