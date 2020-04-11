就算到現在還搞不清楚，身為NBA前兩位感染新冠肺炎的戈貝爾、米契爾兩名爵士主力，到底是誰傳染給誰的？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，目前米契爾仍然不願意修補自己跟戈貝爾之間關係，看來已經無可挽回！

查拉尼亞指出，在爵士前往雷霆客場旅途當中，戈貝爾與米契爾兩人經常共處，無論是在球隊包機或球隊大巴上面，兩人幾乎都坐得很近，儘管目前爵士球隊努力跟米契爾解釋，兩人感染新冠病毒的途徑無法確定，米契爾卻聽不進去了。

甚至在戈貝爾、米契爾兩人確定感染新冠肺炎後，兩人都沒辦法搭乘爵士包機或商業客機返回家中，爵士必須透過一項特殊協議，才讓兩人分別坐上私人專機前往各自接受隔離的場所，戈貝爾當時選擇飛回猶他州，米契爾則飛到紐約。

米契爾選擇飛往紐約的主因，在於他希望可以跟家人一起接受14天的隔離，尤其是跟他的母親，結果米契爾待在自己家中的地下室，完成14天隔離，如今他跟戈貝爾都已確定從新冠肺炎病情恢復健康，只是兩人之間關係難以修補。

(中時 )