新冠肺炎肆虐全球，美國死亡人數超越中國大陸，無奈成為世界疫情的中心。現在美國當地各州實施不同程度的禁令，防堵病毒蔓延，在此其中，路易斯安那州為了防堵疫情實施宵禁，警察也在晚間巡邏時，竟選播了電影《國定殺戮日》的警報聲來提醒民眾，結果把不少外出民眾嚇到屁滾尿流，直衝回家緊急鎖門。

曾在2013年上映的電影《國定殺戮日》，故事講述美國政府宣布每年有一天，開放讓人民在警報聲響起之後，12小時內可允許做所有犯罪行為，沒有加入殺戮活動的人，則必須要想辦法躲起來不被殺到。所以，當警報聲播放後，立刻讓民眾聯想到電影，嚇到趕緊跑家緊鎖大門。

事後，當地警察局長發布了聲明致歉，表示並不知道這個警報聲就是電影《國定殺戮日》的警報，並承諾未來不會再使用。網友紛紛表示「超恐怖的OMG」、「這應該會嚇死一些愛跑外面的人」。

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(中時電子報)