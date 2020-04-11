一輛聯結車昨(10)日闖入平交道，發生嚴重撞車事件，造成台鐵區間車頭全毀，1名司機員及3名旅客受傷送醫，且西部幹線直至今早才恢復雙線通車。台鐵局今(11)日表示，估算財物相關損失，將向肇事者求償3.2億元。

台鐵局說，經工、電單位全力搶修，東正線於昨天晚間9時搶通，恢復單線雙向行車，西正線於今天上午7時53分完成搶修，恢復雙線通車，目前事故路段暫以30公里慢行通過 。此起事故影響約87列次、3424分及旅客16488人。

台鐵局表示，受傷司機員1名及旅客3名，司機員仍於高雄榮民總醫院治療中，由台鐵及家屬持續照顧、慰問；其餘3名旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養，受傷旅客部分每人已先發放5000元慰問金。

台鐵局指出，此起事故已通報交通部及運安會啟動調查，依據現場平交道監視影像初步研判，此事故疑應係公路聯結車不當侵入路線(平交道)所肇致，目前鐵路警察局高雄分局並已將聯結車司機員依違反公共危險罪移送偵辦。

台鐵局說，初步財物損失，含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等行車設備，再加上搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元，將向肇事者求償。

(中時電子報)