中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，大高雄地區夜間特種行業隨即進入寒冬，先前夜間燈火輝煌的景象一夕之間消失無蹤，但本刊卻接獲爆料，位於高雄市七賢路上的日月星辰商務酒店，不甩政府禁令，關起門來照常營業。

據觀察，日月星辰酒店晚間來往客人，加上小姐進出，酒店似乎不像停業狀態。（攝影／宋岱融）

本刊直擊，10號晚間10時30分左右，出現第一組3名客人，狀似輕鬆地走向店門口，且熟門熟路地推開酒店富麗堂皇的大門進入內，約莫數分鐘後，又有轎車停在門口，下來1位穿著短裙清涼的小姐走進酒店內。

隨著前一組客人進入後，短裙女子隨即出現進入，雖然門口沒有亮燈，但是營業跡象相當明確。（攝影／宋岱融）

本刊調查，可能是高雄市入夜後，沒有酒店及舞廳的競爭，日月星辰門口短短半個小時內即出現疑似第二組2名客人，直接推門進入，生意不惡。本刊記者前往高雄市各大酒店和舞廳觀察，包括知名的金芭黎舞廳或是各類大型酒店等，門口黑壓壓，全都關起鐵門，完全沒有人員進出。

新冠疫情延燒，某知名酒店30多歲女公關8日確診，為案379，為避免疫情擴大，指揮中心9日宣布只要「有男、女陪侍」的酒店或舞廳即期停業。第一天警方還大動作稽查、臨檢，發現絕大多數業者都能共體時艱，配合政府防疫，通通熄燈停止營業，雖然哀鴻遍野，但都能配合歇業。

如今卻出現有業者暗度陳倉，表面上配合政府關燈停業，卻依然私下偷偷開門做生意，以為神不知鬼不覺，業者為了賺錢，罔顧全民安全，恐怕出現防疫破口，像類似這樣自私的業者，到底還有多少家?視政府禁令於兒戲，主管機關如再不祭出鐵腕，後果難以想像。

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(中時電子報)