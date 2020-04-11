北市日前傳出一名酒店女公關確診，造成全台酒店被迫暫停營業，「酒店」一詞成了近日熱搜關鍵字與熱門題。就有一名女大生在《Dcard》分享自己到「像酒店」的酒吧上班經驗，讓她見識到這個工作辛苦的一面，直呼：「衷心佩服那些酒店妹」。

原PO表示，她到朋友新開的酒吧幫忙活動，沒超像酒店「裡面1桌1桌公關在陪酒」，只好安慰自己「只有2個小時賣賣笑咬牙就過去」，可是裡面的酒客喝了酒就想「摸你胸部」，還被抱起來旋轉、強拉推擠，幾次跌倒還要笑笑的，「胸部被塞錢還要謝謝老闆」讓她非常困惑。

她表示，當時一結束只想衝到休息室狂嘔吐，雖然沒被怎樣，但「心靈就好像被強姦一樣難受」，手裡擰著這些皺皺的錢，真的覺得沒被尊重，讓她相當難受，一下班就把賺到的錢通通丟進便利商店的捐款箱，告誡自己「死也不要再踏進去」。

原PO在休息室問了其他妹妹，表示「怎麼甘願這樣做這種工作，我都快受不了了」，結果其中有人表示是「為母則強」讓她受傷之餘還感動了一下，突然覺得好偉大。

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(中時電子報)