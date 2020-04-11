世界衛生組織（WHO）遭指控無視台灣去年底對新冠肺炎可能人傳人的警告，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣在12月31日從社群網路得知武漢發生7例非典型肺炎（SARS），當日就以電子郵件通報WHO，信中未指明人傳人，但卻特別提及病患已在進行隔離治療，強烈暗示人傳人可能，希望WHO提高警覺，並協助提供進一步資訊。

莊人祥表示，當時各方面的資訊並不明朗，在社群網站得知大陸的情況後，為求慎重，便以電子郵件通報WHO，希望獲得進一步資訊。他表示，信中未特別提及人傳人，但卻提及大陸的病患已在進行隔離治療，強烈暗示人傳人的可能性。

當時春運將至，因擔心疫情爆發，疾管署也聯繫了大陸疾控中心，希望取得更多資訊。WHO收到信件後，回覆我方說已經轉給相關單位，而大陸疾控中心提供的資訊則只有一張武漢市衛健委的新聞稿。

莊人祥表示，疾管署當時強烈懷疑有人傳人的現象，但卻無法透過WHO、陸方獲得釐清，便立即展開登機檢疫，入境台灣的旅客若出現發燒、呼吸急促等症狀，將交由專人評估後安排後續的就醫。1月派2名專家赴陸訪查後，了解到當地的確有人傳人現象，之後大陸才改口，WHO也才警告病毒會有限度人傳人。

(中時 )