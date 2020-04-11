21歲陳姓男子僅穿著內褲、上半身赤裸，10日上午10時許突然持西瓜刀衝至新北市汐止區住家樓下火鍋店鬧事，警消獲報將他壓制送醫，豈料壓制過程中陳男最後卻失去生命跡象、送醫不治，家屬質疑警方過當，詳細死因待進一步釐清。

據悉，陳男昨上午10時許突然情緒失控，僅穿著內褲持西瓜刀從住家房內走出，嚇壞在場的胞弟、弟媳及友人，3人趕緊躲回房內並報警。陳男則持刀轉往1樓的火鍋店，陳男衝入火鍋店內鬧事，不僅在店內揮舞又持刀砍破雞蛋，所幸未有人員傷亡。

陳男衝出店外過程中不慎自摔，當場跌進花圃。警方正巧抵達立即上前壓制要將他強制送醫，壓制過程中，陳男不斷掙扎、情緒激動，陳男最後卻突然暴斃、失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。

家屬質疑認為警方壓制過當，汐止警分局則表示，有2名警員協助壓制，1名警員用手壓住陳男腿部，另1名警員用手壓住陳男背部，並無壓制易受傷部位。陳男死因待檢警相驗釐清。

(中時 )