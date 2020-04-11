聯結車撞火車 聯結車司機3萬元交保 09:562020/04/11 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵一列區間車10日下午行經楠梓區屏山巷平交道，與聯結車發生車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵一列區間車10日下午行經楠梓區屏山巷平交道，與聯結車發生車禍。橋頭地檢署檢察官經漏夜訊問，認為聯結車司機涉犯公共危險罪嫌，3萬元交保，另外，檢察官也請警方扣押貨車鑑定是機件故障或人為駕駛疏失。 此交通事故共造成司機員及3名旅客受傷，司機員仍在高雄榮民總醫院治療中，其餘3名旅客經診治後，都無大礙，已離開醫院，回家休養。 台鐵局說，財物損失共計約3.2億餘元，將向肇事公司及肇事者依法求償。 (旺報 ) #聯結車 #楠梓 #檢察官 #旅客 #司機員 #台鐵 #楠梓 #火車 #區間車 #交保 #求償 #聯結車 也許您會感興趣 推薦閱讀 向醫護致敬！台鐵便當推9折外送專案 熱銷6000個 11:292020/04/07 生活 防撞新規！台鐵駕駛員故意或累犯 最重可吊照 23:102020/04/07 生活 涉搓乳等性騷被彈劾 女檢察官暫不回應 13:342020/04/08 社會 機車撞上聯結車 鋼筋插入頭顱慘亡 21:452020/04/08 社會 偵查庭搓乳女被告令拍私處 彰化女檢察官遭監院彈劾 08:212020/04/09 社會 前桃園地檢署檢察長彭坤業關說案 檢評會建議警告 12:462020/04/10 社會 聯結車熄火卡平交道 遭火車撞上4人受輕傷 13:432020/04/10 生活 移請警告處分 彭坤業以非法懲守法當然不服氣 17:412020/04/10 社會 火車撞聯結車 4人受傷 04:102020/04/11 社會新聞 遭聯結車撞區間車頭全毀 台鐵求償3.2億 09:262020/04/11 生活 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 「主婦變紅牌」！潮男部隊揭酒店「入行條件」…不一定要年輕 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 第1天到酒店上班覺「心靈像被強姦」 女大生：死也不再踏進去 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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