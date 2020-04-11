台鐵一列區間車10日下午行經楠梓區屏山巷平交道，與聯結車發生車禍。橋頭地檢署檢察官經漏夜訊問，認為聯結車司機涉犯公共危險罪嫌，3萬元交保，另外，檢察官也請警方扣押貨車鑑定是機件故障或人為駕駛疏失。

此交通事故共造成司機員及3名旅客受傷，司機員仍在高雄榮民總醫院治療中，其餘3名旅客經診治後，都無大礙，已離開醫院，回家休養。

台鐵局說，財物損失共計約3.2億餘元，將向肇事公司及肇事者依法求償。

(旺報 )