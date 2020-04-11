曾在1994年拿下灌籃大賽冠軍，且在2000-01年球季加盟湖人拿下生涯唯一一次總冠軍的萊德(Isaiah Rider)，竟在近日驚爆當年他剛加入湖人，「俠客」歐尼爾曾提出給他1萬美元，當作讓他跟「小飛俠」布萊恩打架的報酬，但他並沒接受！

「當我剛去湖人報到，歐尼爾告訴我，假如我跟布萊恩打一架，1萬美元就是你的，那時我們才一起訓練第3天，我只回答歐尼爾，他別跟我亂開玩笑，」萊德說，「但歐尼爾很認真跟我說，1萬美元，假如你跟布萊恩打架，你就拿走！」

事實上，以當時歐尼爾與布萊恩之間的不和關係，歐尼爾確實很可能這樣做過，卻把萊德嚇壞了，「我真的無法相信，當時我的反應是，這群孩子們太瘋狂了吧，但這件事牽扯到我，如果我真的跟布萊恩打了一架，我想我馬上會被開除。」

現年49歲的萊德，更分享當年自己首次跟布萊恩見面時的趣事，「當我第一次到了訓練場館跟湖人球員見面，布萊恩走了過來，對我說的第一句話就是，跟他單挑吧！但我感覺當時自己的身體還沒恢復到比賽狀態，所以我拒絕了他的要求。」

(中時 )