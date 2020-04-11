台中市政府總動員落實防疫，為避免疫情影響市府公務運作，客委會啟動異地辦公演練，讓全會同仁分成兩組，前往陽明市政大樓及東勢客家文化園區兩處辦公，場所各自獨立，嚴格禁止相通，公文傳遞工作以電子聯網傳輸作業，內部會議以視訊為主，同仁熟練整體過程，為防疫做好最佳整備。

客委會表示，該會原辦公室常設於陽明市政大樓三樓，另於東勢客家文化園區藝文展館建置臨時第二辦公室，市府模擬採行隔離措施，讓同仁依業務屬性分三組，分別在兩場所異地辦公。

演練過程中，各組組長先舉行視訊會議，最後由客委會主委江俊龍召開主管視訊會議，藉由個人電腦及手機混合運用，提升方便性及機動性。

江俊龍表示，該會防疫應變計畫已完成初步規畫，異地辦公需要有備援辦公室及聯網設備，依分組概念落實職務代理制度，未來同仁若發生確診個案，將全力落實異地辦公，不影響全會公務運行。

(中時 )