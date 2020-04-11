新冠肺炎疫情全球蔓延，前副總統呂秀蓮表示，疫情演變，看到自由民主受到挑戰。令人疑惑的是，中共處罰對疫情吹口哨的李文亮，被抨擊為反民主，為何羅斯福號艦長的吹哨求救信，卻也要付出被免職的懲處？

呂秀蓮在臉書指出，在病毒面前，大國忽然脆弱起來，而國家領導的治理和應變能力，竟然禁不起考驗。病毒讓富豪財富重分配，更讓世界強權的勢力重整。在國際世界耀武揚威的全球五大洲各大國全部中槍哀嚎，英國首相強生因感染已住進加護病房，俄國強人普丁也被猜疑確診。沒被病毒纏身，卻因疫情燃燒而惹火上身的有習近平、川普及安倍等大國元首，他們的政權正面臨嚴厲的挑戰。

她認為，疫情演變至今，至少看到幾項挑戰：一全球化：原本蓬勃飛躍的人流、物流與金流等全球化新文明，竟瞬間因鎖國、禁航、封城及禁足而斷絕退縮。

呂表示，疫情即使結束，破產的航空航運產業、斷了鍊的跨國企業，以及國際觀光旅遊，短時間很難「重操舊業」，全球化成了虛擬化，一切必須改弦更張。

她說，二是國際新秩序：中美龍鷹爭霸的戲碼，經過病毒的調教後，勝負如何？強國對世界文明的貢獻或毀滅，面臨歷史公斷，世界還需要強國繼續霸凌嗎？像台灣這樣的良善國度不能引領國際風騷嗎？

呂認為，歷史上出現許多 big but bad 的雙B國家，後病毒時代，人類需要的是 good and great 的雙G國家。國不必大，良善為大！

至於第三，她認為是民主自由；她說，中國以共產主義立國，防疫和抗疫，充分展現其專制極權的特色。相對地，義大利、西班牙和美英等自由民主國家，面對病毒卻施展不出應有的魄力和能力，尤其此次美國的聯邦政府與各邦之間的矛盾衝突，大大抵銷民主救災的力道。

她說，令人疑惑的是，中共處罰對疫情吹口哨的李文亮，被抨擊為反民主，為何羅斯福號艦長的吹哨求救信，卻也要付出被免職的懲處？

呂認為，第四是人口問題；NASA網站 NASA Earth Observatory 觀測指出，病毒使經濟活動停滯，強制人類自我封管，衛星發現中國的空汙大為改善，威尼斯水質明顯變好，各國的機場和街道清淨許多。

她表示，人少了，地球也變好。上帝是否透過這場瘟疫警告，人口不斷增長，地球受不了。人類之於地球，是否也是一種病毒呢？

(中時 )