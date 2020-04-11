影》口罩自動販賣機來了 柯文哲、陳時中同台介紹 10:072020/04/11 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】柯文哲、陳時中出席 實名制口罩自動販賣系統記者會｜2020.4.11 台灣民眾黨一直以來力推口罩販賣自動化，而今日，民眾黨黨主席、台北市長柯文哲與衛福部長陳時中出席實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，繼續推廣口罩販賣無人化，要減輕第一線藥師人員的辛勞。 (中時電子報) #販賣 #陳時中 #實名制口罩 #自動 #系統 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》從NCC到陳時中 解構神奇的防疫金鐘罩 14:322020/04/07 政治 口罩寄給海外親人 陳時中提醒1重點 14:382020/04/07 生活 武漢將解封 陳時中：防疫措施不變 15:112020/04/07 生活 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 誣食藥署署長通姦陳時中收紅包 北市男誹謗遭起訴 12:462020/04/08 社會 柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量 14:402020/04/08 生活 境外移入威脅減輕 陳時中：接下來觀察連假群聚 14:472020/04/08 生活 武漢解封不放心 陳時中：要再觀察 14:532020/04/08 生活 陳時中承認對武漢嚴格 而非大陸 14:502020/04/08 生活 政治熱門新聞 韓國瑜聲請停止罷免 名嘴點出成功機率是.. - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 政治 被問到左營區罷韓的人很多 高雄人吐心聲 - 政治 不是陳菊？歷任高雄市長誰做最好...網點名他！ - 政治 謝龍介爆料：罷韓二階重大漏洞是他？網大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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