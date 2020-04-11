【現場直播】柯文哲、陳時中出席 實名制口罩自動販賣系統記者會｜2020.4.11

台灣民眾黨一直以來力推口罩販賣自動化，而今日，民眾黨黨主席、台北市長柯文哲與衛福部長陳時中出席實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，繼續推廣口罩販賣無人化，要減輕第一線藥師人員的辛勞。

(中時電子報)