中職第31年開幕戰11日傍晚5點將在桃園棒球場開打，桃園市長鄭文燦主持防疫會議時表示，台灣是全台首個恢復比賽的職業賽事，採無觀眾閉門賽，除指示衛生局組防疫小組巡視確保防疫到位，也協調祥儀公司租借機器人當觀眾加油打氣，他除了有現場立牌，也會準時在官邸看線上直播，當忠實的「10號隊友」。

新冠肺炎全球大流行，中華職棒經二度延賽後，決議在4月11日開打，由尋求4連霸的樂天桃猿主場迎戰中信兄弟。鄭文燦指出，中華職棒是亞洲首個開打的職棒，日職、韓職都還在延期，還不確定何時恢復比賽，他之前就要求採取無觀眾比賽，下午登場的開幕賽雖然沒有觀眾，只有球員和工作人員，他特別協調在地業者祥儀機器人夢工廠，以較低的價錢提供機器人租借當觀眾加油。

體育局長莊佳佳指出，地主樂天桃猿已經部署完畢，入口有量體溫、酒精消毒、獨立通道送餐等。衛生局局長王文彥擔憂球員室可能太過擁擠，也擔心球員吃菸草、瓜子、吐口水恐釀防疫破口。

鄭文燦指示衛生局、體育局、秘書處和新聞處等組成防疫小組，預計中午到球場幫忙檢查一輪，確保防疫到位，他也提到下午會有國內外上百名媒體記者到球場，務必讓現場群聚風險降到最低，讓這場線上直播、線上轉播的職棒順利開打，自己也會回到官邸，下午5點準時為職棒選手線上加油打氣。

(中時 )