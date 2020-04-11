婁峻碩日前為新專輯《BORDING》親至唱片行，執行快閃推銷任務。穿起員工制服有模有樣的他，除了搭配粗框眼鏡偽裝成店員，還不忘戴上口罩兼顧防疫，貼海報、結帳樣樣親力親為，拚勁十足，最後結算一共賣出20張CD，讓唱片行店長都舉起大拇指稱讚他是最佳推銷員。

婁峻碩為粉絲簽名、署名、合照樣樣來做足「服務」，連防疫措施都做好做滿。（圖／想不到音樂工作室提供）

訂下2小時賣出5張的目標，迅速超標的婁峻碩，簽名、署名、合照樣樣來做足「服務」，現場更有歌迷要求加跳一段新歌〈COLORFUL〉的防疫舞才肯買單，讓他笑說：「當櫃哥、櫃姐真的不容易，服務業真的好辛苦。」對於唱片行有著滿滿回憶的婁峻碩，表示小時候最愛逛唱片行，並透露當年入手的第一張專輯CD就是周杰倫的首張專輯：「那張太經典了！超愛！」

至於7月31日的演唱會，因為疫情關係，幾經討論為顧及歌迷安全，已將售票日期延後到6月13日，婁峻碩表示：「大家為了這場看不見得敵人戰役都很辛苦，真心希望疫情能趕快過去。」苦笑表示：「這個演唱會可說是一波三折，前後改了兩次時間，很希望能夠成行趕緊見到大家。」

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(中時電子報)