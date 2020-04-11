新冠肺炎蔓延至歐洲，台灣先前宣布捐贈口罩給疫情嚴重的國家。援贈口罩已送達波蘭，由駐波蘭代表施文斌和波蘭官員一同清點物資，當地外交部與國會友台小組成員穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk）等國會議員也表達對台灣感謝。

波蘭駐台代理代表李波（Bartosz Ryś）也在推特發文，台灣捐贈50萬個口罩抵達波蘭，用中文寫下患難之交，令人感到溫暖。穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk）錄了一段影片表示，在新冠肺炎大流行之際，國際合作至關重要，感謝台灣分享處理抗疫經驗，我們應該以行動來幫助台灣加入世界衛生組織(WHO)，一同合作對抗疫情。

波蘭駐台代理代表李波在推特上表示，感謝台灣捐贈物資。（圖／翻攝自微博）

此外，據《中央社》報導，台灣捐贈捷克外科口罩，也已運抵首都布拉格，除了這些外，台灣還會再捐贈25台呼吸器及100個防護面罩供醫療人員使用。

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(中時電子報)