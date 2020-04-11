由於新冠肺炎是透過近距離接觸受感染者的方式傳播，各國衛生部門已將追蹤接觸史視為控制疫情的重要工具。為了防止疫情持續蔓延，矽谷兩大科技公司蘋果、谷歌將合作開發軟體，未來只要使用者曾經接觸過新冠肺炎確診者，手機就會發出警告。

蘋果（Apple）與谷歌（Google）兩大競爭對手10日宣布，雙方將運用藍芽技術合作開發軟體聯手抗疫，計畫分為兩步驟進行。首先，雙方會在5月推出應用程式介面（API），讓iPhone與Android手機可以透過app互通各國衛生部門所發布的訊息；接著是在未來幾個月，雙方會在底層平台納入此功能，讓此項基於藍牙技術的接觸史追蹤平台獲得更廣泛的效果。

華爾街日報報導，這套軟體將利用藍芽技術追蹤不同手機間的距離，若所有用戶都使用這軟體，一旦有人在新冠肺炎檢驗中呈現陽性反應，其他用戶的手機將搜尋過去14天的定位資料，判斷是否有密切且長時間的接觸感染者，若有感染風險，用戶手機將接收到警示訊息。

蘋果聲明中提到，在這項合作中，隱私性、透明度和需經使用者同意加入是最重要的考量。並表示「Apple和Google所有人都相信，再也沒有什麼比現在更重要的時刻，要攜手共同解決這個全球最緊迫的問題。透過與開發者、各地政府和公衛供應商的緊密合作與協作，我們希望利用技術的力量，協助世界各國減緩新冠肺炎的傳播速度，並加速回歸日常生活的正常運作。」

(中時電子報)