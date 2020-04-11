中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，大高雄地區夜間特種行業隨即進入寒冬，先前夜間燈火輝煌的景象一夕之間消失無蹤，但有媒體接獲爆料，位於高雄市七賢路上的日月星辰商務酒店，不甩政府禁令，關起門來照常營業。

北市某知名酒店30多歲女公關8日確診，為案379，為避免疫情擴大，指揮中心9日宣布只要「有男、女陪侍」的酒店或舞廳即期停業。第一天警方還大動作稽查、臨檢，發現絕大多數業者都能共體時艱，配合政府防疫，通通熄燈停止營業，雖然哀鴻遍野，但都能配合歇業，如今卻傳出有業者陳倉暗度。

據「CTWANT」報導，昨（10日）晚10時30分左右，出現第一組3名客人，狀似輕鬆地走向店門口，且熟門熟路地推開酒店富麗堂皇的大門進入內，約莫數分鐘後，又有轎車停在門口，下來1位穿著短裙清涼的小姐走進酒店內，短短半個小時內即出現疑似第二組2名客人，直接推門進入，生意不惡。

對此，高市經發局回應表示，目前中央頒布要立即停業的為酒店、舞廳業種，高市登記的有22家，至於日月星辰登記為視聽歌唱業，不屬於中央強制停業名單，但會派員稽查了解，實際登記名目是否符合，若不符將請業者說明及改善，並視情節嚴重依相關法令裁處，現階段先勸導業者配合中央防疫政策，如保持社交距離、常洗手、量體溫。

(中時電子報)