章子怡發文。（圖／翻攝自章子怡微博）

41歲國際影后章子怡今年初生下二兒子，集滿好字，成為人妻後的她過去就常關心社會與弱勢孩童問題，兩年前發生北京「紅黃藍」幼兒園虐兒案，章子怡在第一時間轉發關心。最近大陸又出現某公司高層疑性侵養女案，章子怡近日轉發，痛斥：「沒有嚴懲，只見保護傘，警察叔叔們的心不疼嗎」。

根據大陸媒體報導，一名40多歲的上市公司鮑姓高層和一名育有10多歲女兒的女子交往，而該名10多歲的女子化名為李星星，2015年李星星初次被侵犯，報警後鮑男消失不見，隔了一陣子鮑男裝做沒事回家，後來甚至停止了李星星的學業，更軟禁她，還要求李星星不可以對外說發生了什麼事，去年4月李星星在煙台自殺獲救。

李星星後來被警方獲救，做筆錄時一五一十地說出所有遭遇，並接受醫院採證，沒想到警方後來通知沒在家裡搜到證物，DNA檢驗的結果也被藏起，警局甚至叫李星星去領「撤案決定書」，李星星不肯，再度自殺，去年8月李星星和媽媽終於找到願意幫忙的律師，也在檢察院的監督下立案，全案如今才曝光。

對此，章子怡生氣轉發，批評警察勾結嫌犯，「知道為什麼一而再再而三出現性侵未成年事件嗎？一次次被曝光，又一次次銷聲匿跡…沒有嚴懲，只見保護傘，警察叔叔們的心不疼嗎？」范冰冰、李冰冰、周迅、姚晨等藝人也轉發，呼籲此案絕不能被「大事化小」，須查明此事，嚴懲嫌犯。

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