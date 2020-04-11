據大陸國家衛健委發布，4月10日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中42例為境外輸入病例，4例為本土病例（廣東3例，黑龍江1例）；新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例8例，均為境外輸入病例（黑龍江5例，上海2例，江蘇1例）；新增治愈出院病例70例。

大陸境外輸入現有確診病例734例（含重症病例37例），現有疑似病例44例。

截至4月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1089例（其中重症病例141例），累計治愈出院病例77525例，累計死亡病例3339例，累計報告確診病例81953例，現有疑似病例44例。

湖北無新增確診病例，新增治愈出院病例28例（武漢27例），新增死亡病例3例（武漢2例），現有確診病例320例（武漢319例），其中重癥病例95例（武漢94例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者34例，其中境外輸入無症狀感染者7例；當日轉為確診病例14例（境外輸入14例）；當日解除醫學觀察25例（境外輸入4例）。尚在醫學觀察無癥狀感染者1092例（境外輸入338例）。

(中時 )