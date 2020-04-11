台灣新冠肺炎疫情升溫，其中確診病例驚見酒店女公關，中央流行疫情指揮中心本月9日隨即宣布，全國酒店、舞廳即日起停止營業。此項新措施讓特種行業生計大受影響，但「生命會自己找出路」，馬上有大學教授手機收到「熟客簡訊」，提到防疫期間依舊能找妹子唱歌喝酒聊天，傳播妹不限地點、時間，提供「包送到府」的客製化服務。

據《自由時報》報導，高雄市登記有案的酒店、舞廳有22家，在順應政府政策暫停營業後，宣布實施的當天下午，國立中山大學社會系主任陳美華，就馬上收到先前訪問性消費者（熟客）的簡訊。內容提到防疫期間，客人們依舊能找妹子唱歌喝酒聊天，還分「一般傳」及「高傳」，「防疫期間專車送到包廂」還列出每小時小姐的坐檯價碼。

陳美華表示，這些特種行業的舞小姐、女公關，主要收入靠節數、檯費維生，無限期停業政策，只會迫使這些人轉成地下化，由經紀人、幹部寄送簡訊綁住客人，這樣反而更難掌握疫情，對防疫效果很有限。

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(中時電子報)