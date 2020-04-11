國民黨前主席洪秀柱開設「護憲保台論壇」網路開講，日前邀請具軍事專業背景的國民黨立委吳斯懷來對談，洪秀柱根據民調指出，當中共攻打台灣，美國不來營救時，支持台獨者不到一成，吳斯懷贊同「不挑釁、不迴避、不畏戰」的國防政策，但「沒有說要屈就中國大陸」，提醒蔡政府應以追求區域和平為目標。

洪秀柱引用杜克大學委託政大的民調，根據2017年民調結果顯示，在中共不攻打台灣情況下，若美國前來營救，支持台獨者高達77％，但美國若不來救台灣，支持台獨者驟降為48％，另也假設一旦中共攻打台灣，若美國救台灣，台獨支持度略降到35％，不過，若美國不救台灣，支持台獨比例瞬間下滑到7％。

吳斯懷提到，戰爭前的網路癱瘓戰，讓國家政府機構「眼睛瞎了、耳朵聾了」，沒有聲音的戰爭，之後再進入實質武力戰，一旦國家政經與基礎防護設施遭飛彈攻擊，住在周邊的老百姓可能遭殃，而海上封鎖的話，天然氣存量僅兩週，真正面臨武力戰，民眾是否願意好投效軍旅？「雖然我有點年紀，但國家需要我，我願意上戰場保衛國家」。

談及台海區域安全，蔡英文總統在總統大選勝選後，公開表示已做好戰爭的準備，不過美國在台主席莫健3月向臺灣示警需要做好戰爭的準備。對此，吳斯懷說，完全贊同「不挑釁、不迴避、不畏戰」的國防政策，但蔡英文談話明顯存在挑釁意味，因此他呼籲蔡英文應慎戰，國家領導者不能隨時把國家推向戰爭邊緣，「質詢稿朝此方向寫，結果被罵到臭頭」。

吳斯懷表示，莫健去年10月帶美軍來台評估台灣的後備戰力，結果慘不忍睹，叫做「虛有其表、毫無戰力」，台灣在防疫做得不錯，但掀起仇中、恐中、反中情緒，讓大陸民間不高興，湧起反台聲量。

吳斯懷說，以國家利益為主的美國，感受到兩岸敵意攀升，擔心疫情舒緩後老共出口攻打台灣，因此3月跑來提醒台灣，若是機密消息，就不會有媒體披露，顯然是刻意放風聲，這就代表兩岸關係嚴峻，不應刺激對方，「不要挑釁，要謹慎，但沒有說要屈就中國大陸」。

吳斯懷也點出國家戰略指導中，應確立「啟戰」、「終戰」，他說，「要打，沒問題，軍人絕對會捍衛國家，但打到什麼程度要停止戰爭，願意犧牲到什麼程度，都要先決定好，才能往回推在什麼情況下要開打，比如遭受威脅傷害或被主動挑釁，這都要事先兵棋推演好」。

吳斯懷說，馬政府時期曾提出終戰指導，也就是打到某個程度就要停止，不能讓全民賠進去，要接受國際調停或上檯面桌談判，結果被民進黨砲轟投降主義，痛批「難道執政者要把人民帶到被打到僅剩一兵一卒才能結束戰爭嗎？」

吳斯懷直言，美國人也私下詢問國軍終戰指導為何，即便要幫你，也要知道打到什麼程度要停止，否則無法幫忙，至於國家戰略有無啟戰與終戰指導，要問蔡政府，當然她不會對外說，可是要提前準備，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，為何不追求和平，而要去追求戰爭？

(中時 )