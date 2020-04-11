世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會怒轟台灣種族歧視，一名在英讀書的女學生林薇錄製影片要求道歉，引起廣大迴響，昨夜她也在臉書回應，台灣可以溫柔但堅定的反擊，大家一起加油！

林薇昨晚在臉書上回應，撰寫公開信與製作影片的初衷很簡單，只是希望譚德塞能針對其不實指控道歉，也希望他能堅守作為一個公衛專家的信念，以及守護接任世衛幹事長立下的誓言，將全球人民的健康作為首位，而非政治。

林薇透露，沒預料會引發現在的迴響，但始終堅信自己只是努力做了能做的事情。台灣一直以來堅守的進步價值與尊重多元，非常難能可貴也得來不易。能身長在這塊土地上，她始終感到很幸福也很幸運，也希望「我們的好，能被更多人看見」。

林薇表示，臺灣需要每一個人一起站出來，無論是在防疫上的團結、在每一個崗位上的持續努力、亦或是齊聲為臺灣發聲——每一個人，都同等重要。此外，她也呼籲大家，臺灣，可以溫柔堅定的反擊，團結抗疫，一起加油！

(中時電子報)