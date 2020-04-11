新冠肺炎疫情延燒，藍委吳斯懷認為，若要動用國軍來防疫，目前政府缺乏明確的法源依據，人力部署方面若沒有明確的統一指揮權，將造成中央和地方政府在軍方人力的指揮方面模糊不清，且須訂定管理的行動依據讓國軍依循，且經費條配與國軍戰力都可能受影響，呼籲政府唯有做到這個才叫做國家安全層級的超前部署。

國民黨前主席洪秀柱日前邀請藍委吳斯懷對談，洪秀柱詢問，世界各國因應疫情動員軍方去防疫，但軍方不僅要救災、疫情來了還要做口罩，國家安全的經費分配和法源依據，在蔡英文總統一直不肯宣布緊急命令負起責任下，是否有法源依據動用國家軍隊人力，而經費的分配是否會影響戰力？

吳斯懷肯定防疫指揮中心第一、二波防疫是成功的，但直指第三波則出現雙重標準漏洞，讓武漢台人回台集中隔離加強防堵，但卻僅讓自歐美返台者居家隔離，從國家安全的角度超前部署「幾乎是空的」，經濟上的超前部署也是「見招拆招」，未能一步到位，缺乏整體規劃。

至於動用軍隊超前部署，吳斯懷批評，第一，目前的國防法、災防法、傳染病防治法、紓困條例等法源依據不夠，不足以動用國軍來防疫；第二，缺乏明確的指揮權，軍隊協助封城管制，要聽命於中央政府、防疫中心、國防部，還是地方政府。

吳斯懷接著說，第三，派兵管理街道、宵禁等業務缺乏行動準據，稍一不慎可能就踩到法律紅線；第四，預算來源是中央或地方政府給，或動用國防預算勻支，後者可能影響戰訓本務；第五，防疫時間拖延，戰訓怎麼辦，是否考慮動用後備軍人。

吳斯懷呼籲政府要超前部署，要做到這個才叫做國家安全層級的超前部署，洪秀柱補充，不要認為我們唱衰，這是苦口婆心地在提醒政府。

(中時 )