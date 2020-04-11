開放民眾試買。（趙雙傑攝）

民眾販賣機購買口罩。（趙雙傑攝）

為因應新冠肺炎疫情，臺北市政府與衛生福利部及中央健保署合作，由健保署開發應用程式介接口罩實名制資料庫，透過臺北智慧城市專案辦公室媒合新創業者業安科技，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，今日舉行記者會，並開放試買。

(中時 )