實名制口罩自動販賣系統 北市試辦開賣 13:072020/04/11 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中和台北市長柯文哲參加記者會。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開放民眾試買。（趙雙傑攝） 民眾販賣機購買口罩。（趙雙傑攝） 為因應新冠肺炎疫情，臺北市政府與衛生福利部及中央健保署合作，由健保署開發應用程式介接口罩實名制資料庫，透過臺北智慧城市專案辦公室媒合新創業者業安科技，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，今日舉行記者會，並開放試買。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #口罩 #計畫 #健保 #試辦計畫 #販賣 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 01:312020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 加碼捐新南向國家100萬片 暗槓質疑四起！藍營呼籲 口罩改配給制 04:102020/04/08 生活新聞 台灣真的不缺口罩嗎 04:102020/04/08 時論廣場 《類股》小7、全家APP升級 領口罩再進化 08:182020/04/08 財經 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 全家7-11跟進 四大超商App都可領口罩免印小白單 14:562020/04/08 科技 開放寄口罩也沒用！109國不收台灣包裹 19:182020/04/08 生活 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 生活熱門新聞 直播》WHO否認台曾提醒人傳人 陳時中落英文公布電郵為證 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 佛系防疫奏效！德國小鎮14％的人口產生抗體 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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